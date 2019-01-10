Армянин, подозреваемый в убийстве казаха в Караганде, скрывался у родственников

Подозреваемый по делу о массовой драке у ресторана в Караганде, гражданин Армении Нарек Гурурян находился у своих родственников. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Sputnik Армения в посольстве Армении в России.

Ранее МВД Казахстана сообщило, подозреваемый по делу о групповой драке у ресторана в Караганде, гражданин Армении Нарек Гурурян был задержан 9 января на территории Омской области.

"Гурурян сам вчера явился в правоохранительные органы г.Омска, где был задержан. В г.Омске он находился у своих родственников", - отметили в посольстве Армении в России.

В ночь на 1 января в одном из ресторанов в Казахстане произошла драка с поножовщиной. Погиб 23-летний парень, еще трое пострадали. Количество участников драки точно неизвестно, но, по некоторым данным, в конфликт были вовлечены несколько десятков человек, включая работников ресторана. Был выдан ордер на арест восьми человек, которые принимали активное участие в драке. Среди подозреваемых есть граждане как Казахстана, так и Армении. Один из них - гражданин Армении Нарек Гурурян скрывался на территории России.

Позже мужчина опубликовал видеообращение, в котором говорил о готовности сдаться казахстанским властям. Гурурян заявил, что не причастен к убийству.