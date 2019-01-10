Пешеход спас водителя и ребёнка, оказавшихся заблокированными в упавшем в реку автомобиле - ВИДЕО

Случайная свидетельница ДТП, произошедшего несколько дней назад в городском округе Чандэ (провинция Хунань, КНР) запечатлела момент спасательной операции, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

По информации местных СМИ, молодой человек, бросился спасать водителя из то́нущего транспортного средства. Открыв боковую дверь, молодой человек вытащил из салона маленькую девочку, следом за которой спасся водитель транспортного средства. Прохожий позже рассказал, что он, услышав крики о помощи, не задумываясь сразу же снял свою одежду и несмотря на отрицательную температуру окружающей среды, бросился помогать людям. Ему удалось разбить окна и открыть дверь, а затем спасти жизнь отцу и ребёнку. Сам прохожий в результате операции получил ранения рук, но не обращал на это внимания, пока не спас людей. По данным полицейских, водитель легковушки, уходя от столкновения с мотоциклистом, перевернул своё транспортное средство в водоём.

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