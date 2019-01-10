Меган Маркл станет попечителем четырех организаций

Герцогиня Сассекская Меган Маркл станет попечителем Национального театра, Ассоциации университетов Содружества, а также двух благотворительных организации по поддержке женщин и защите животных.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sky News.

"Герцогиня рада стать попечителем как национальных, так и нишевых организаций. Она очень надеется на сотрудничество с ними, чтобы привлечь более широкое общественное внимание к их делам. Ее королевское высочество считает, что может использовать свое положение, чтобы привлечь внимание к важным проблемам", - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

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