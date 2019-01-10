Допросы экс-главы Nissan приостановили из-за ухудшения его самочувствия

Токийская прокуратура была вынуждена приостановить допросы находящегося под арестом бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из-за поднявшейся у того температуры и ухудшившегося самочувствия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что резкое повышение температуры у Гона произошло минувшей ночью. Осмотревший его врач прописал Карлосу Гону покой и постельный режим. Сообщается, что в четверг, 10 января, допрашивать Гона, судя по всему, не будут.

На этой неделе экс-глава альянса впервые с момента своего ареста 19 ноября появился в суде, чтобы лично выслушать причины своего длительного задержания. Там же он назвал ложными обвинения, выдвинутые против него Токийской прокуратурой, а свой арест - несправедливым. Суд, в свою очередь, объяснил причину длительного пребывания Гона за решеткой опасностью его побега за границу, где у него имеется недвижимость. В то же время Токийский окружной суд в среду отклонил запрос адвокатов Гона о его освобождении под залог.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение.

10 декабря они были повторно арестованы, уже в заключении, по новому подозрению в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период 2015-2017 годов. Однако 25 декабря Келли был отпущен под залог в размере 70 млн иен (около $636 тыс.).

Затем арест Гона был вновь продлен в связи с новыми подозрениями в его отношении. Речь идет о том, что он в разгар финансового кризиса в 2008 году попытался избавиться от убытков на сумму 1,85 млрд ($16,7 млн), которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan. По словам Гона, руководство корпорации было в курсе этой операции, а убытки затем были вновь переданы на баланс компании экс-президента Nissan.

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