Делегация США проведет в Турции переговоры о поставках ЗРК Patriot 15-16 января

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Делегация США 15-16 января обсудит в Турции вопрос продажи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал CNN Turk.

О составе американской делегации информация пока не проводится. Представители США намерены встретиться с сотрудниками Управления оборонной промышленности (УОП) Турции. Кроме того, телеканал отмечает, что турецкая делегация планирует совершить в конце января ответный визит в Вашингтон.

В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может договориться с Вашингтоном о покупке ЗРК Patriot при условии, что Штаты не будут настаивать на отказе от приобретения российских ЗРК С-400.

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд. Продажа Турции комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил 19 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

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