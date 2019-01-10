Немецкий мясник построил отель для любителей колбасы и сосисок

Владелец немецкой фирмы по производству и продаже мясных изделий построил недалеко от Нюрнберга отель для любителей колбасы и сосисок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, стены гостиницы декорированы большими ножами - они служат еще и указателями, отмечая для постояльцев путь к номеру. Стены и потолки в комнатах обклеены обоями с узором из колбасных ломтиков, сосисок, кусков грудинки и ветчины.

На кроватях лежат подушки в виде колбасок, полотенца в ванной висят на мясных крюках, а над кроватями повешены высушенные и герметично упакованные колбаски.

При этом у каждого номера - индивидуальный дизайн. В одной из комнат можно увидеть фотографии колбасных консервов, сделанные в разных уголках мира. Коллекцию фото владелец гостиницы пополняет с помощью постояльцев - им дают бесплатные банки с условием увезти их на родину или же в другое путешествие и прислать оттуда фото.

Еще в одном номере есть подробное описание процесса производства колбас, в другом - рецепты различных видов сосисок.

Стоимость ночевки в "мясном" отеле варьируется от 73 до 143 евро, пишет dw.com.

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