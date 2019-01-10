ВБ назвал дату выбора своего нового президента
10 января 2019 20:25 167
Всемирный банк рассчитывает выбрать нового главу организации вместо покидающего этот пост 1 февраля Джима Ён Кима до традиционной весенней встречи, которая в этом году пройдет 12-14 апреля в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы банка.
"Кандидатуры должны быть представлены в период с 7 февраля... по 14 марта", - говорится в заявлении. "Новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года", - добавили в пресс-службе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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