США пообещали продолжить давление на Венесуэлу

11 января 2019 07:15

США продолжат отзывать визы и вводить ограничения в отношении действующих и бывших венесуэльских чиновников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы... продолжим отзывать визы и вводить другие ограничения в отношении действующих и бывших чиновников и членов их семей, которые считаются ответственными или замешанными в нарушении прав человека, политической коррупции и подрыве верховенства демократии", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео в связи с новым президентским сроком Николаса Мадуро.

Помпео также осудил "сегодняшнюю незаконную узурпацию власти" Мадуро.

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