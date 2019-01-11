США пообещали продолжить давление на Венесуэлу
11 января 2019 07:15 163
США продолжат отзывать визы и вводить ограничения в отношении действующих и бывших венесуэльских чиновников.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы... продолжим отзывать визы и вводить другие ограничения в отношении действующих и бывших чиновников и членов их семей, которые считаются ответственными или замешанными в нарушении прав человека, политической коррупции и подрыве верховенства демократии", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео в связи с новым президентским сроком Николаса Мадуро.
Помпео также осудил "сегодняшнюю незаконную узурпацию власти" Мадуро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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