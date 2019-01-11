Китай вывел на орбиту первый спутник в 2019 году
11 января 2019 09:17 142
Китайский телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D успешно выведен на орбиту. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство "Синьхуа".
Отмечается, что спутник был запущен в 01.11 по местному времени с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В".
Данный запуск стал 298-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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