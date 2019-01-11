В Австралии эвакуировали генконсульство Самоа

Персонал генерального консульства Самоа в Сиднее был эвакуирован службой спасения штата после сообщения о подозрительном пакете, доставленном в дипломатическое представительство. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в пятницу сообщает телеканал SBS.

По данным телеканала, полиция штата Новый Южный Уэльс получила сигнал о подозрительном пакете на территории консульства около 10:00 (02:00 мск). В ходе операции по обезвреживанию посылки персонал дипмиссии был эвакуирован, а пакет передан в федеральную полицию Австралии для дальнейших следственных действий.

По всей вероятности, данный пакет был отправлен Савасом Аваном в ходе совершенной им массовой рассылки посылок с асбестовым порошком в дипмиссии 17 государств 7-9 января. Тогда, по данным полиции, мужчина отправил не менее 25 пакетов с веществом, позднее идентифицированным как асбестовый порошок, в диппредставительства ряда стран, расположенные в Сиднее, Мельбурне и Канберре.

10 января мужчина был арестован и предстал перед городским судом Мельбурна, который оставил его под стражей до 4 марта. В ходе обыска у него дома были обнаружены 13 пакетов с порошком, подготовленные к отправке. Авану было предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является федеральным преступлением.

На данный момент полиции известно, что Аван отправил посылки с асбестом в диппредставительства Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индии, Италии, Индонезии, Испании, Новой Зеландии, Пакистана, США, Турции, Франции, Швейцарии, Хорватии и Южной Кореи, расположенные в Мельбурне и Канберре.