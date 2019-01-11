Нашествие насекомых переполошило Мекку - ВИДЕО

11 января 2019 09:23

Весьма редкое и неприятное явление удивило в минувший понедельник жителей и гостей главной исламской святыни - города Мекка, передает Day.Az со ссылкой на islam-today.ru.

Территорию Запретной мечети и часть районов города буквально накрыли полчища насекомых - саранчи, тараканов и т.д.

Фотографии и видеоролики с шокирующими кадрами активно выкладывали в интернете очевидцы явления, которые обвинили местные власти в халатности и потребовали объяснений, как такое могло быть допущено.

В администрации города сообщили, что на борьбу с нашествием насекомых направлены 22 бригады численностью 138 человек. по предварительным данным, источником нашествия насекомых стали канализационные люки и стоки.

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Minlərlə tarakan və çəyirtkə Məkkəyə hücum etdi - Dövlət qurumları HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ

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