В России обстреляли Деда Мороза и Снегурочку - ВИДЕО
В городе Вилючинске (Камчатский край) группа молодых людей повредила скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и обстреляла их из пневматического оружия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на life.ru, сообщает сайт МВД по региону.
Действия хулиганов попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Как рассказали злоумышленники в полиции, во время прогулки с девушкой они просто захотели сломать фигурки героев. Сначала они вырвали вместе с постаментом Снегурочку, а после - Деда Мороза. Кроме того, они обстреляли сказочных персонажей из пневматического пистолета, который также вскоре был изъят.
В отношении двух 18-летних студентов и 21-летнего безработного возбуждено уголовное дело.
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