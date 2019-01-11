Турция интенсивно готовится к новой операции в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в пятницу, что армейское командование ведет интенсивную подготовку к новой военной операции в Сирии. Высказывания министра приводит телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дальнейшими целями для нас являются Манбидж и восток Евфрата. Все необходимые планы, связанные с этим вопросом, разработаны. Мы продолжаем интенсивную подготовку [к операции]", - сказал он.

Акар не предоставил информации о сроках начала операции, сказав, что она стартует "в нужное время в нужном месте". Министр добавил, что армия будет действовать "так же, как и в ходе предыдущих операций" Турции в Сирии и "похоронит террористов в их же окопах".

В середине декабря президент Турции сообщил о намерениях Анкары начать "в ближайшие дни" операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований в Сирии, а конкретно против "Сил народной самообороны" (СНС). Также целью Анкары является очистка Манбиджа от вооруженных курдских отрядов и передача города арабскому населению. Подготовка к операции усилилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

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