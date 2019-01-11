В США умерла актриса Верна Блум

В американском штате Мэн в возрасте 80 лет скончалась актриса Верна Блум. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет еженедельник Variety со ссылкой на представителя артистки.

По информации издания, Блум долгое время страдала деменцией.

Актриса известна ролями в таких фильмах, как "Последнее искушение Христа" (1988), "После работы" (1985) режиссера Мартина Скорсезе, а также "Бродяга высокогорных равнин" (1973) и "Поющий по кабакам" (1982) Клинта Иствуда.

Кроме того, она сыграла в телевизионной драме "Контракт на Черри-стрит" (1977), исполнив свою заветную мечту - сняться в картине с Фрэнком Синатрой.

