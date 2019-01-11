На рынке в Ираке прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые

11 января 2019 12:50

Мощный взрыв прогремел в пятницу на рынке на западе Ирака. Как сообщил со ссылкой на собственный источник телеканал As Sumaria, в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел в городе Эль-Каим (400 км к северо-западу от Багдада) провинции Анбар. По предварительным данным, был подорван заминированный автомобиль.

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