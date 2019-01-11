В Швейцарии мусульманина оштрафовали за произнесенное вслух «Аллаху акбар»
В Швейцарии мусульманина оштрафовали на 170 евро за то, что он воскликнул "Аллаху акбар" в общественном месте. Об этом, как передает Day.Az, сообщает IslamNews со ссылкой на The Daily Mail.
22-летний Орхан не удержался от поминания Всевышнего посреди улицы, когда встретил своего друга, которого давно не видел. Услышав восклицание парня восточной наружности, полицейские города Шаффхаузен подбежали к нему и стали выяснять, в чем дело - первая мысль силовиков оказалась о теракте.
В дальнейшем в отношении Орхана оформили протокол об административном нарушении, мусульманину выписали штраф за "нарушение общественного порядка",
По словам самого парня, вооруженные полицейские обыскали его и грозили тюрьмой. - "Но ведь мы используем слова Аллаху акбар при приветствии и практически в любой фразе", - отметил он.
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