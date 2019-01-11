Возглавляемая США международная коалиция начала вывод войск из Сирии

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* начала вывод войск в Сирии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление представителя коалиции.

Как заявил в пятницу представитель коалиции полковник Шон Райан, "Совместная объединённая оперативная группа - Операция "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR) "начала покидать Сирию". "По соображениям безопасности мы не будем обсуждать график вывода, местоположение или передвижения войск", - приводит агентство слова Райана.



Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения работы международной коалиции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



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