Беспилотник-бомба подорвал военный парад в Йемене - ВИДЕО

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали правительственную военную базу с помощью коптера со взрывчаткой. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru,, сообщает BBC News.

Нападение случилось во время парада. На кадрах, которые были сняты с места инцидента, виден взрыв летательного аппарата над подиумом, с него за мероприятием наблюдали высокопоставленные военные наблюдатели. Точно неизвестно, сколько было использовано беспилотников - один или несколько.

В результате атаки были убиты по меньше мере шестеро солдат и ранены несколько высокопоставленных лиц. По некоторой информации, среди пострадавших оказался и начальник армейского штаба Йемена генерал Абдулла аль-Нахи. Кроме того, сообщается, что целью атаки были сотрудники возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, поддерживающей правительство.

Издание отмечает, что накануне нападения спецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс сообщил, что противоборствующие стороны в большей части придерживаются соглашения о прекращении огня, которое было заключено в декабре прошлого года и играет главную роль в доставке гумпомощи населению.

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