Как водитель автобуса спасла полуторагодовалую девочку на дороге - ВИДЕО

Водитель автобуса в городе Милуоки, на севере США, 22 декабря 2018 года ехала своим обычным маршрутом, когда случайно заметила по левому краю дороги босоногого маленького ребенка, который быстро направлялся к перекрестку, передает Day.Az.

Не задумываясь, женщина остановила автобус и побежала к малышке, которая шла по холодному тротуару босиком, сообщает CNN. Из одежды на ней был лишь комбинезон и подгузник, тогда как температура воздуха на улице была ниже нуля.

Женщина вернулась в автобус с ребенком, где ее окружили изумленные пассажиры. Одна из пассажирок сняла свою куртку, завернув в нее ребенка, которому на вид было около полутора лет. Оказавшись в тепле и безопасности, девочка сразу же заснула.

Как выяснилось позже, ребенок сильно замерз и испугался, однако во всем остальном с ней все было хорошо.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, которые забрали девочку и впоследствии воссоединили с семьей.

"Я так счастлива, что оказалась в нужном месте в нужное время", - сказала водитель автобуса Ирена Ивик на торжественной церемонии, которая состоялась в ее честь накануне.

"Я обожаю детей. Раньше я работала учителем. У меня есть и свои дети. И я очень счастлива, что смогла помочь этой крошке", - сказала она.

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