В Москве закрыли арендованную азербайджанцами мечеть - ФОТО - ВИДЕО
11 января 2019 15:30 314
Действующая в районе Отрадное Москвы мечеть "Инам" ("İnam"), где собирались азербайджанцы, закрыта. В мечеть никого не пускают на пятничный намаз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, мечеть была закрыта неким Рашидом, татаром по национальности, который сдавал ее в аренду азербайджанцам.
Собравшимся у мечети азербайджанцам владелец передал, что его не устраивает арендная плата.
На данный момент полиция контролирует территорию вокруг мечети во избежание возможного противостояния.
Отметим, что мечеть "Инам" является единственной мечетью в Москве, где собирались верующие азербайджанцы.
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