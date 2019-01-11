В Нидерландах мужчина накрыл собой бомбу и лежал так три часа - ВИДЕО

Житель голландского города Венло обнаружил в саду взрывное устройство, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока саперы исследовали объект. Об этом в четверг, 10 января, сообщает ВВС.

Отмечается, что мужчина обнаружил несработавшее устройство времен Второй мировой войны в среду во время работы в саду. Он сначала присыпал его песком, но, когда устройство стало издавать свист, мужчина накрыл его своим телом. Лежа он позвонил по телефону спасателям, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Как оказалось, устройство было неопасным, а мужчину теперь лечат от последствий переохлаждения.

При этом Служба безопасности Нидерландов обратилась к общественности с предостережением не повторять этот поступок, назвав его "крайне неосмотрительным".

Более 100 человек были эвакуированы, но оказалось, что в устройстве больше нет взрывчатых веществ. Что послужило причиной свиста, остается загадкой.

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