В Германии эвакуировали здания ряда судов - ПРИЧИНА

Угрозы взрыва поступили по электронной почте в здания немецких земельных судов в городах Киль, Эрфурт, Магдебург, Потсдам, их эвакуировали. Об этом сообщило издание Hannoversche Allgemeine со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пока неизвестно, идёт ли речь об одном и том же письме с угрозой. К зданиям судов прибыла полиция и взрывотехники.

В пятницу утром центр юстиции в Потсдаме эвакуировали из-за сообщения о бомбе. В здании, где также находится земельный суд, находилось около 200 человек. Бомбу ищут полиция и специально обученная собака. Территория вокруг здания перекрыта.

"Сейчас мы проводим операцию в центре юстиции в Потсдаме. Туда поступила угроза с сообщением о взрыве бомбы сегодня (в пятницу)", - написала в Twitter полиция земли Бранденбург.

"В настоящий момент здание полностью оцеплено. Идут дальнейшие следственные действия. Для поиска бомбы в операции задействована служебная собака", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за угрозы взрыва было эвакуировано здание центра юстиции в Висбадене. "Нам сообщили о подозрительном предмете в земельном суде, мы находимся на месте, идут следственные действия. Сейчас здание проверяют, для обыска помимо прочего используется служебная собака", - сообщается в Twitter полиции западного Гессена. По причине полицейских мер перекрыта территория вокруг центра юстиции.

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