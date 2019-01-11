В Испании обезвредили группировку, похитившую 25 млн евро

Преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством через отправку фальшивых писем с требованием перевода средств на подставные банковские счета, обезврежена в Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ее жертвами стали компании в Испании, Франции, Германии, Италии, Мексике и Китае. Выявлены более тридцати случаев мошенничества, сумма нанесенного ущерба оценивается в 25 миллионов евро, как минимум 600 тысяч евро в Испании. Следствие предполагает, что жертв было больше, говорится в сообщении Национальной полиции.



Задержаны десять человек - граждане Нигерии, Доминиканской республики, Венесуэлы и Испании. Им предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, мошенничестве, кибератаках, подделке документов и отмывании денег. Заблокировано 16 банковских счетов.

Подозреваемые использовали три способа мошенничества - отправляли "нигерийские письма", представляясь руководителями компаний, просили сотрудников финансовых подразделений осуществить срочные переводы, использовали метод "Человек посередине" (Man in the middle - вид атаки в криптографии, когда злоумышленник изменяет связь между двумя сторонами, которые считают, что они общаются друг с другом).



Получив переводы на счета, открытые на фальшивые документы, они или снимали деньги наличными, или переводили на счета, открытые в других странах ЕС, откуда через переводы возвращали деньги в Испанию, или отправляли деньги на счет компании, зарегистрированной в Испании и поставлявшей товары в Нигерию, отмывая, таким образом, деньги.

При обыске обнаружены контакты 500 тысяч испанских компаний, а также около тысячи электронных адресов с кодами доступа.

Группировка действовала на протяжении трех лет.

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