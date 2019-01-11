США отправят военные корабли в Арктику
11 января 2019 18:05 189
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли. Об этом сообщает USNI News.
По его словам, США намерены проверить работу военных кораблей в условиях Арктики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также добавил, что Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе.
Спенсер подчеркнул, что объединенному командованию НАТО необходимо усилить требования к операциям в Арктике.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!