США отправят военные корабли в Арктику

11 января 2019 18:05

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли. Об этом сообщает USNI News.

По его словам, США намерены проверить работу военных кораблей в условиях Арктики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также добавил, что Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе.

Спенсер подчеркнул, что объединенному командованию НАТО необходимо усилить требования к операциям в Арктике.

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