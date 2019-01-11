В Москве эвакуировали сотни людей из гипермаркета

Свыше 400 человек эвакуировали в пятницу днем из гипермаркета сети "Леруа Мерлен" на юге Москвы после возгорания легкового автомобиля на парковке под магазином. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, передает Day.Az.

"Инцидент произошел на парковке "Леруа Мерлен" на 24-м километре внешней стороны МКАД. Возгорание в двигателе автомашины ликвидировано при помощи огнетушителей", - сказал собеседник агентства.



По его словам, в целях безопасности была проведена эвакуация более 300 посетителей и 100 сотрудников персонала. Причиной возгорания моторного отсека автомобиля стало короткое замыкание. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как уточнили РИА Новости в подмосковном главке МЧС, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений, добавив, что на место ЧП практически одновременно прибыли областные и столичные спасатели.



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