Nissan и Renault проведут совместное расследование по делу Карлоса Гона

Nissan также сообщила, что еще до сегодняшних официальных обвинений прокуратуры компания подала заявление на уголовное расследование против своего бывшего руководителя. Жалоба была подана на основании "злоупотребления им значительным количеством средств компании".

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.