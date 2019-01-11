Nissan и Renault проведут совместное расследование по делу Карлоса Гона
11 января 2019 18:30 129
Президент Nissan Хирото Саикава заявил в пятницу о намерении провести совместное с французским автопроизводителем Renault внутреннее расследование по делу бывшего руководителя японского автоконцерна Карлоса Гона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"С этого момента мы будем осуществлять (расследование - ред.) совместно", - цитирует слова Саикавы агентство Киодо.
Ранее в пятницу прокуратура предъявила официальные обвинения Гону. Они оказались расширены по сравнению с изначальными. Кроме обвинений в неверном декларировании и сокрытии доходов, Гону вменяют злоупотребление доверием по закону о компаниях (регулирует корпоративное управление) и использование служебного положения.
Прокуратура подозревает, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (16,5 миллиона долларов). Как утверждается, провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,6 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).
Nissan также сообщила, что еще до сегодняшних официальных обвинений прокуратуры компания подала заявление на уголовное расследование против своего бывшего руководителя. Жалоба была подана на основании "злоупотребления им значительным количеством средств компании".
Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.