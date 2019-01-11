Акционеры подали в суд на Google - ПРИЧИНА

Три акционера фирмы Alphabet Inc., которой принадлежит Google, подали в суд против руководства компании за то, что те в 2014 году уволили c "золотым парашютом" сотрудника Энди Рубина, который был обвинен в сексуальных домогательствах. Ему выплатили 90 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

По мнению авторов иска, совет директоров Alphabet скрыл детали увольнения Рубина и не опубликовал результаты внутреннего расследования по факту домогательств. Среди ответчиков в том числе знаменитые соучредители Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Известен один из истцов, это Джеймс Мартин, который владеет акциями Alphabet с 2009 года. Помимо прочего, он обвиняет руководство Google в растрате и применении двойных стандартов по отношению к своим сотрудникам.

По словам Мартина, другие сотрудники Google, уволенные из-за похожих обвинений, не получили таких крупных компенсаций, как Рубин.

Один из создателей операционной системы Android Энди Рубин, ушел из Google в 2014 году. Осенью 2018 года выяснилось, что причиной увольнения мужчины стали обвинения в сексуальных домогательствах.

После того, как это стало известно, тысячи сотрудников Google из разных стран устроили акции протеста против сексуальных домогательств.