В США у победителя лотереи украли билет на 10 млн долларов

Житель Калифорнии после победы в лотерее похвастался соседям по комнате о своем выигрыше, но когда пришел в офис организаторов получить деньги, ему сообщили, что он ничего не выиграл.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сам он был уверен, что его билет должен был принести ему десять тысяч долларов и обратился в полицию, заподозрив своих соседей в подмене.



Как сообщается на странице местного отдела полиции в Facebook, один из соседей действительно заменил выигрышный билет и пытался его обналичить. Помимо этого, выяснилось, что куш, который должен был достаться победителю, значительно больше, чем предполагалось вначале - не 10 тысяч, а 10 миллионов долларов.

Соседа, укравшего билет, задержали при попытке обналичить выигрыш, а деньги передали настоящему победителю.



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