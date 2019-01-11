Трамп заявил о новом торговом соглашении с Мексикой

Президент США Дональд Трамп рассказал о заключении крупного торгового соглашения с Мексикой. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В связи с этим американский лидер заявил, что выполняет свое обещание получить от Мексики деньги на строительство стены.

"Это соглашение принесет нам миллиарды долларов в год, что гораздо лучше неудачного соглашения NAFTA, которое оно заменит", - написал Трамп.

Он добавил, что полученная разница в доходах США от торговой сделки значительно превзойдет затраты на строительство стены.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что советники Трампа не знают, где взять деньги на пограничную стену.

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