Сотрудника Huawei задержали за шпионаж в Польше

11 января 2019 20:20

В Польше агентство внутренней безопасности задержало китайца по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевидение страны, передает Day.Az.

Согласно имеющейся информации, задержанный гражданин Китая является сотрудником Huawei.

Уточняется, что правоохранительные органы Польши "давно и очень внимательно" занимались этим делом и провели обыск в отделении компании на территории страны. Кроме китайца, по такому же обвинению задержали поляка. Их обвиняют в сотрудничестве с разведкой Китая: они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az