Сотрудника Huawei задержали за шпионаж в Польше

В Польше агентство внутренней безопасности задержало китайца по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевидение страны, передает Day.Az.

Согласно имеющейся информации, задержанный гражданин Китая является сотрудником Huawei.

Уточняется, что правоохранительные органы Польши "давно и очень внимательно" занимались этим делом и провели обыск в отделении компании на территории страны. Кроме китайца, по такому же обвинению задержали поляка. Их обвиняют в сотрудничестве с разведкой Китая: они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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