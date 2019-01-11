Россия приступила к снижению добычи нефти
11 января 2019 21:01 40
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона приступила к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в январе добыча нефти в России будет на 30 тысяч баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года.
Он также добавил, что Россия выйдет на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки в конце января.
Новак подчеркнул, что данный уровень добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!