Россия приступила к снижению добычи нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона приступила к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в январе добыча нефти в России будет на 30 тысяч баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года.

Он также добавил, что Россия выйдет на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки в конце января.

Новак подчеркнул, что данный уровень добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.