УЕФА удивил составом символической сборной 2018 года - ФОТО

УЕФА на своем официальном сайте огласил имена футболистов, вошедших в символическую команду 2018 года по итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков с середины декабря. В голосовании приняли участие более 1,8 млн пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Среди лучших игроков прошедшего года нашлось место обладателю "Золотого мяча" Луке Модричу и трем его партнерам по мадридскому "Реалу". Таким образом, "сливочные", завоевавшие в 2018 году Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, получили наибольшее представительство в команде года.

Зато отсутствует в символической сборной самый дорогой футболист мира бразилец Неймар из "ПСЖ", а также герой прошлого сезона Мохамед Салах, представляющий "Ливерпуль".

Команда года: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все - "Реал"), Н'Голо Канте, Эден Азар (оба - "Челси"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал" / "Ювентус").