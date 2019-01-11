Ford предупредил о закрытии заводов в Европе и массовых сокращениях

Автопроизводитель Ford планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса в регионе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Ford планирует добиться максимального снижения затрат на рабочую силу путем добровольного ухода сотрудников в Европе", - заявили в американской компании.

Руководитель бизнеса Ford, охватывающем Европу, Ближний Восток и Африку, Стивен Армстронг не стал уточнять, сколько именно сотрудников могут покинуть компанию, однако отметил, что речь идет о тысячах работников.

Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

Помимо этого, Ford намерен выйти из сегмента минивэнов, прекратить производство автоматических трансмиссий в Бордо, завершить пересмотр своего бизнеса в России и объединить штаб-квартиры британского подразделения и финансового бизнеса Ford Credit.

По словам Армстронга, руководство компании рассматривает все опции, включая закрытие заводов.