В России завели дело на мужчину, убившего собаку на глазах у ребенка

Следователи полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными на жителя города Светлого Калининградской области, который задушил соседскую собаку на глазах у ребенка, сообщила пресс-служба УМВД по региону, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в полиции, в дежурную часть ОМВД города Светлого поступило заявление от местной жительницы о том, что сосед задушил ее собаку на глазах у 11-летнего сына. Участковые уполномоченные опросили потерпевших и провели экспертизу погибшего животного. Полицейские установили, что мужчина убил соседскую таксу, когда та забежала на его придомовую территорию.



"На основании собранных материалов следователи полиции возбудили в отношении 38-летнего жителя города Светлого уголовное дело по признакам преступления о жестоком обращении с животными, совершенного в присутствии малолетнего. Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В конце 2017 года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.

