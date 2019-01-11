В Дагестане уничтожили трех боевиков
11 января 2019 22:12 113
Группу боевиков уничтожили в Дагестане в ходе боестолкновения, сообщает Информационный центр НАК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Около 18:00 на участке Кизилюрт - Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" группа неизвестных, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ 2107, напала на сотрудников ДПС.
Представители правоохранительных органов потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться. В ответ бандиты открыли огонь из автоматов.
"В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", - говорится в сообщении.
В машине обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.