В Дагестане уничтожили трех боевиков

11 января 2019 22:12

Группу боевиков уничтожили в Дагестане в ходе боестолкновения, сообщает Информационный центр НАК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Около 18:00 на участке Кизилюрт - Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" группа неизвестных, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ 2107, напала на сотрудников ДПС.
Представители правоохранительных органов потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться. В ответ бандиты открыли огонь из автоматов.

"В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

В машине обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
 

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