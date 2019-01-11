В аэропортах Москвы отменили и задержали полсотни рейсов

11 января 2019 22:55

В московских аэропортах отменили и задержали более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным на 21.31 мск, во Внуково был задержан вылет 15 рейсов и семь отменены, в Шереметьево задержаны 18 самолетов. Кроме того, в Домодедово по шесть рейсов было задержано и отменено.

Из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию.

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