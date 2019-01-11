Макрон опубликует "письмо французам"
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к согражданам в преддверии национальных дебатов, начинающихся в республике 15 января. Как сообщило в пятницу AFP, в обращении, которое будет опубликовано 14 января, французский лидер планирует рассказать о мерах, которые он намерен предпринять по завершении этих дебатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В своем письме французам я объясню, что считаю необходимым сделать, - сказал Макрон журналистам. - Это очень важный момент для нашей страны. Это прекрасная возможность [высказать мнение - прим. ТАСС], необходимо, чтобы каждый воспользовался ей со всей ответственностью".
Большие национальные дебаты - одна из мер, анонсированных Макроном на фоне протестов движения "желтых жилетов" против роста налогов и падения уровня жизни. Подразумевается, что любой желающий в рамках этой инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам экологии, налогов, работы государственных институтов, демократии и миграции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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