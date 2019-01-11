Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп продал в 2018 году недвижимость на сумму около 35 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Такой вывод журнал сделал на основе анализа имущественных архивов и данных, доступных в открытых источниках.
Как отмечает издание, перед вступлением в должность лидер США передал управление своими активами сыновьям, однако остался владельцем бизнеса, который продолжает продавать имущество.
По данным журнала, больше половины этой суммы была выручена от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке за 900 миллионов долларов. Как рассчитал Forbes, Трамп получил около 20 миллионов долларов от этой сделки.
Около 5,5 миллиона долларов он получил от продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе. Отмечается, что около трети этих объектов были куплены через общества с ограниченной ответственностью. Это значит, что покупатели могут не раскрывать свою личность.
Как подчеркивает Forbes, в октябре квартиру в башне купил человек, который указал в качестве своего адреса китайский город Тайюань. При этом до вступления Трампа в должность один из его юристов пообещал, что во время срока его президентства "не будут совершаться новые внешние сделки". Как считает журнал, случай с китайским покупателем может представлять собой нарушение такого обещания.
По данным журнала, сейчас Трамп, предположительно, владеет жилой недвижимостью на сумму около 437 миллионов долларов.
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