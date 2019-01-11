Cadillac выпустит конкурента Tesla

Концерн General Motors готовится представить новый электрический автомобиль под маркой Cadillac. Первая из десяти "зеленых" моделей Cadillac ожидается в 2021 году. На рынке новинка составит конкуренцию электрокарамTesla и "зеленым" моделям марок Mercedes-Benz и Audi, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



По информации Reuters, в основу модели ляжет архитектура BEV нового поколения, специально разработанная для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками. Электрическую линейку марки составят различные модели от компактного кроссовера до большого коммерческого фургона.

У General Motors есть большой опыт в разработке электрических моделей. Гибрид Chevrolet Volt появился до выхода на рынок Tesla Model S, а продажи электромобиля Chevrolet Bolt начались задолго до выпуска Tesla Model 3. В 2017 году концерн объявил о прекращении производства гибрида Chevrolet Volt и плагин-гибрида Cadillac CT6, но при этом в течение следующих двух лет расходы на разработку полностью электрических и автономных транспортных средств увеличат в два раза.

В 2017 году General Motors заявил, что планирует к 2021 году представить новую специализированную гибкую архитектуру электромобилей и усовершенствованную систему аккумуляторов, которые в дальнейшем планируют использовать для 20 новых моделей для США и Китая. На автосалоне в Детройте 2018 года бывший глава Cadillac Йохан де Найсон в интервью изданию заявил, что марка будет играть "центральную роль" в стратегии электрификации GM и окажется "на переднем крае" развертывания новых электромобилей в Соединенных Штатах и Китае.

Как пишет издание со ссылкой на источник знакомый с планами концерна, причина превращения Cadillac в ведущую марку по производству электрокаров - успехи компании на китайском рынке. На этой неделе в концерне сообщили, что в 2018 году продажи Cadillac в Китае выросли на 17.2% и впервые превысили 200 000 единиц. По словам исполнительного директора GM Мэри Барра, к 2026 году концерн планирует продавать 1 миллион электрокаров в год, большую часть в Китае. В целом с 2017 по 2020 год компания планирует вывести на китайский рынок 10 новых полностью электрических и гибридных моделей. В прошлом году GM и китайская компания SAIC Motor открыли совместный завод по производству аккумуляторов.