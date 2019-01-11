В США студентов призвали не пользоваться мессенджерами в Китае

Калифорнийский университет рекомендовал своим студентам и преподавателям не пользоваться популярными мессенджерами WhatsApp и WeChat, находясь в Китае, исходя из опасений, что власти КНР могут перехватить сообщения и использовать их в качестве предлога для задержания и предъявления обвинений. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, студенты и члены преподавательского состава одного из крупнейших университетов США получили от администрации вуза электронное письмо, в котором те просят при поездках в Китай не использовать WhatsApp и WeChat. Как отмечает CNN, опасения руководства университета связаны с участившимися случаями задержания западных граждан властями КНР.

В декабре в Китае задержали двух граждан Канады - дипломата Майкла Коврига и владельца международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange Майкла Спэйвора. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР. Аресты канадцев последовали за задержанием в Ванкувере 1 декабря прошлого года финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, что привело к серьезным дипломатическим трениям между Пекином и Оттавой.

Как отметили в университете, руководство вуза озабочено тем, что китайские власти могут использовать переписку через WhatsApp и WeChat с целью "предъявления обвинений" гражданам западных стран или же "в качестве предлога для отказа на выезд" из КНР. "Мы рекомендуем не использовать эти мессенджеры в Китае в настоящее время", - приводит CNN выдержку из письма, разосланного студентам.

Кроме того, в послании руководство университета также обращает внимание на недавнее задержание в РФ американского гражданина Пола Уилана по подозрению в шпионаже, отмечает канал. Как говорится в письме, в материалах уголовного дела в отношении Уилана в том числе "упоминается использование WhatsApp", что подчеркивает нежелательность пользования этим мессенджером.

ФСБ РФ ранее объявила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. У Уилана имеется гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. 2 января Уилана посетил в следственном изоляторе "Лефортово" американский посол в России Джон Хантсман.