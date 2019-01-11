Назван самый перспективный молодой исполнитель 2019 года

Рэпер Octavian, который многие годы вел бездомную жизнь, завоевал ежегодную награду BBC Music's Sound за 2019 год. В начале каждого наступающего года она присуждается наиболее перспективному молодому исполнителю планеты. Победитель определяется в ходе опроса, проводимого среди музыкальных критиков и пользующихся авторитетом представителей музыкальной индустрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Би-би-си, музыкант и поэт, чье полное имя звучит как Октавиан Оливер Годжи, родился в 1996 году во французском Лилле в семье выходцев из Анголы, но, начиная с трехлетнего возраста, после того, как умер его отец, проживает в Лондоне.

"Я знал, что стану большим человеком, потому что не хотел оказаться в тюрьме", - пояснил он в интервью.

Слава пришла к реперу в 2017 году вместе с композицией Party Here, и в свои нынешние 23 года Octavian, подписавший контракт со звукозаписывающей компанией Black Butter records.