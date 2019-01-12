США выводят военную технику из Сирии, войска пока остаются, заявил телеканалу Fox News неназванный военный чиновник США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Войска из Сирии не выводили. Военная техника в процессе вывода", - ссылается телеканал на свой источник. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на соображения безопасности.



Телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации ранее заявил, что США начали вывоз из Сирии наземной военной техники.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения коалиции.

