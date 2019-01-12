Глава МИД Ирана о будущей встрече по Ближнему Востоку в Польше

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "антииранским цирком" министерскую встречу по урегулированию на Ближнем Востоке, которая должна пройти с 13 по 14 февраля в Варшаве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Напоминание для принимающей стороны и участников антииранской конференции: те, кто присутствовал на последнем американском антииранском шоу, либо мертвы, дискредитированы, либо находятся в маргинальном положении. И Иран сильнее, чем когда-либо. Польское правительство не может смыть позор: в то время как Иран спас поляков во Второй мировой войне, оно теперь принимает отчаянный антииранский цирк", - написал Зариф в пятницу в своем Twitter.

В пятницу в интервью Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международную встречу высокого уровня, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана в регионе, которое он охарактеризовал как дестабилизирующее.

Информацию о намерении провести встречу высокого уровня позже подтвердил польский МИД.