Трамп решил не вводить режим ЧП в США

12 января 2019 02:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он ждет решения конгресса США в отношении строительства стены на границе с Мексикой.

Он также добавил, что конгрессу необходимо "сделать свою работу".

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