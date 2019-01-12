Трамп решил не вводить режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он ждет решения конгресса США в отношении строительства стены на границе с Мексикой.

Он также добавил, что конгрессу необходимо "сделать свою работу".