Трамп решил не вводить режим ЧП в США
12 января 2019 02:10 146
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, он ждет решения конгресса США в отношении строительства стены на границе с Мексикой.
Он также добавил, что конгрессу необходимо "сделать свою работу".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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