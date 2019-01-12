В России сошли с рельсов 17 грузовых вагонов
12 января 2019 07:48 76
Семнадцать вагонов перевозившего уголь грузового состава сошли с рельсов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Двенадцатого января... от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступило сообщение о сходе 17 вагонов грузового поезда на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр - Тыреть...", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
На место направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по Иркутской области.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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