В России сошли с рельсов 17 грузовых вагонов

12 января 2019 07:48

Семнадцать вагонов перевозившего уголь грузового состава сошли с рельсов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Двенадцатого января... от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступило сообщение о сходе 17 вагонов грузового поезда на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр - Тыреть...", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

На место направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по Иркутской области.

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