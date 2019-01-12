В Бельгии погиб участник акции протеста «желтых жилетов»

12 января 2019 08:01

В Бельгии во время акции протеста местных "желтых жилетов" в результате наезда грузового автомобиля погиб человек. Об этом сообщает RTBF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили в полиции, порядка 30 участников акции протеста блокировали движение грузовиков на автомагистрали возле города Визе.

Во время акции грузовик под управлением гражданина Нидерландов наехал на одного из протестующих.

Отмечается, что смерть манифестанта является несчастным случаем.

По факту произошедшего организовано расследование.

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