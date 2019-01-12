В США конгрессмена не пустили в зал заседаний с пивом
12 января 2019 08:11 187
В США конгрессмена от Южной Каролины Джо Каннингема не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сам Каннингем пояснил, что принес пиво в подарок коллеге Питеру Дефазио, который возглавляет неофициальное объединение конгрессменов, варящих пиво.
Конгрессмен отметил, что таким образом пытался подружиться с коллегой, так как был недавно избран и хотел "завести друзей".
Сообщается, что Каннингему позже удалось передать подарок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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