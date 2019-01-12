В США конгрессмена не пустили в зал заседаний с пивом

12 января 2019 08:11

В США конгрессмена от Южной Каролины Джо Каннингема не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сам Каннингем пояснил, что принес пиво в подарок коллеге Питеру Дефазио, который возглавляет неофициальное объединение конгрессменов, варящих пиво.

Конгрессмен отметил, что таким образом пытался подружиться с коллегой, так как был недавно избран и хотел "завести друзей".

Сообщается, что Каннингему позже удалось передать подарок.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az