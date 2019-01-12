Тренер «Ливерпуля» сравнил себя с наставником «Манчестер Сити»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хотел бы добиться таких же успехов, как наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клопп отметил, что хотел бы продолжать борьбу в четырех турнирах, в которых могут принимать участие команды. При этом "Ливерпуль" сейчас играет в Лиге чемпионов, а также удерживает лидерство в "Английской премьер-лиге (АПЛ).

"Ливерпуль" выбыл из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону" (1:2), а в сентябре уступил "Челси" (1:2) в третьем раунде Кубка английской лиги.

"Я слышал, что Гвардиола говорил, что любит играть в четырех турнирах. Я бы хотел того же. Но этого нет, так что нужно постараться добиться наилучшего в том, что мы имеем, и набрать как можно больше очков. Никакого преимущества в этом нет. Если у тебя готовы все футболисты, просто замечательно, что ты постоянно можешь их задействовать, это действительно хорошо.

Но нам не удалось пройти декабрь без травм. Думаю, если сделать ставку на то, что травмы получат сразу трое твоих центральных защитников, можно заработать хорошие деньги. Такое нечасто происходит, но нам не повезло", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.