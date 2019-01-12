Россиянина вернули домой после 9 лет бродяжничества в Эквадоре

12 января 2019 08:32

Россиянин Максим Бахарев девять лет жил на улицах эквадорской столицы Кито, после чего вернулся в Санкт-Петербург к родителям, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом рассказали в патронажной службе муниципалитета Сан-Хосе.

Уточняется, что россиянин поблагодарил эквадорцев за помощь, благодарность также выразили его родители.

Патронажная служба не уточняет, как Бахарев оказался в Эквадоре, почему жил на улице и как его нашли родные.

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