В России сошли с рельсов 29 вагонов с углем

12 января 2019 08:56

Движение на перегоне "Делюр-Тыреть" в Иркутской области, где, по уточненным данным, с рельсов сошли 29 вагонов с углем, перекрыто в обоих направлениях. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось о сходе 17 вагонов грузового поезда с углем на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр - Тыреть в Иркутской области. Пострадавших нет.

"По уточнённой информации, на перегоне "Делюр-Тыреть" ВСЖД в Заларинском районе сошли с рельс 29 гружённых углём вагонов... движение перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

Как сообщается, на место происшествия прибыл первый восстановительный поезд со станции "Зима" с бригадой специалистов. Со "Иркутск-Сортировочный" и "Нижнеудинск" в Заларинский район также следуют два восстановительных поезда.

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